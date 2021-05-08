8 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

Elinde altını olan veya altına yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Mayıs Cumartesi günü piyasaların kapalı olduğu bugünde altın fiyatları yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? 484 TL seviyesinde olan altının gram fiyatı 484,72 TL alış ve 484,93 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 798,00 TL'den yapan çeyrek altın 775,00 TL alış fiyatına ve 801,00 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Önceki kapanışını 3.181,00 TL'den yapan cumhuriyet altını 3.081,00 TL alış ve 3.192,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.