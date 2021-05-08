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8 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

08.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 8 Mayıs Cumartesi gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 484 TL’de olan altın fiyatlarının daha yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 8 Mayıs Cumartesi gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 8 Mayıs altın fiyatları...

Elinde altını olan veya altına yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Mayıs Cumartesi günü piyasaların kapalı olduğu bugünde altın fiyatları yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
484 TL seviyesinde olan altının gram fiyatı 484,72 TL alış ve 484,93 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 798,00 TL'den yapan çeyrek altın 775,00 TL alış fiyatına ve 801,00 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.181,00 TL'den yapan cumhuriyet altını 3.081,00 TL alış ve 3.192,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 1.596,00 TL üzerinden yapan yarım altın, 8 Mayıs tarihinde 1.541,00 TL alış ve 1.602,00 TL satış fiyatları üzerinden işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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