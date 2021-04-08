FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 8 Nisan dolar kuru son durum | Dolar ve Euro bugün ne kadar?

8 Nisan dolar kuru son durum | Dolar ve Euro bugün ne kadar?

DOVİZ HABERLERİ  | 08.04.2021 07:38 | Son Güncelleme

Dolar ve Euro yatırımcıları, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar artan vaka sayıları ve tedbirlerin TL para birimi üzerinde bir baskıya neden olduğunu söylüyor. Doların bu sıralar sakin bir seyir izlemesinin yurt dışındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Dolar dün kuru 814 seviyesinde kapatırken, Euro ise dün günü 9,68 seviyesinde kapattı. Peki dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar ve Euro bir süredir durgunluğunu korurken, 8 Nisan itibariyle kapanıştaki seyrini koruyor. Euro haftalık bazda %1,87’lik bir gelişme yaşarken, Amerikan Doları ise haftalık bazda %0,82 bir yükseliş gösteriyor. Peki 8Nisan günü Amerikan Doları ve Euro ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,15 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 8 Nisan itibarıyla %0,27 artışla 8,16 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,11, en yüksek 8,21 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,14 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,16 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,67 ile başlayan Euro kuru, 8 Nisan itibarıyla %0,31 artışla 9,72 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,63, en yüksek 9,77 seviyelerini gören Euro, günü 9,68 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,72 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,25 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 8 Nisan itibarıyla %0,69 artışla 11,29 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,18, en yüksek 11,35 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,2139 seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,29 TL'ye karşılık gelmektedir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsün belirtileri değişti
Koronavirüsün belirtileri değişti
Avrupa'nın konuştuğu görüntü! AB liderinden açıklama geldi
Avrupa'nın konuştuğu görüntü! AB liderinden açıklama geldi
SGK'dan Kod-29 açıklaması: Yeni kodlar getirildi
SGK'dan Kod-29 açıklaması: Yeni kodlar getirildi
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
Ücretsiz izin desteği 50 TL oldu!
Ücretsiz izin desteği 50 TL oldu!
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Gram altın için 466 lira hedefi!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Nisan döviz kuru son durum | 7 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolarda durgunluk: İşte ilk rakamlar
Dolar düşecek mi, yükselecek mi? 'Kriz kahini' Roubini’den bomba tahmin
Roubini'den dolar yorumu
Dolar düşer mi? Dolar ve Euro ne zaman düşer ya da çıkar?
Dolar düşecek mi_
6 Nisan dolar kurunda son durum | Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolarda son durum
5 Nisan Pazartesi dolar ve euro ne kadar? Dolar yeni haftaya yükselişle başladı…
Dolar güne yükselişle başladı
Altın ne zaman yükselecek? Gram ve çeyrek altın ne zaman çıkar?
Altın ne zaman yükselecek?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.