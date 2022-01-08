8 Ocak Cumartesi dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar, kur korumalı mevduat hesabının açıklanmasının ardından düşüşe geçen dolar kurunda güncel durumu araştırıyor. Dolar, hafta sonuna 0,25 oranında değer kaybıyla başladı.
Dolar alış fiyatı 13,80 TL, satış fiyatı 13,80 TL oldu.
Euro alış fiyatı 15,67 TL, satış fiyatı 15,77 TL'ye ulaştı. Euro, yüzde 0,86 oranında değer kazandı.
İngiliz sterlini alış fiyatı 18,74 TL, satış fiyatı 18,88 TL oldu. İngiliz sterlini güne yüzde 0,78 oranında değer kazancıyla başladı.
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