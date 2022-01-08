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8 Ocak Cumartesi dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

08.01.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren dolar kurunun, hafta sonuna nasıl bir giriş yaptığı merak ediliyor. Dolar, güne kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi göstererek başladı. Euroda ise değer kazancı görüldü. İşte 8 Ocak Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Vatandaşlar ve yatırımcılar, kur korumalı mevduat hesabının açıklanmasının ardından düşüşe geçen dolar kurunda güncel durumu araştırıyor. Dolar, hafta sonuna 0,25 oranında değer kaybıyla başladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 13,80 TL, satış fiyatı 13,80 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 15,67 TL, satış fiyatı 15,77 TL'ye ulaştı. Euro, yüzde 0,86 oranında değer kazandı.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 18,74 TL, satış fiyatı 18,88 TL oldu. İngiliz sterlini güne yüzde 0,78 oranında değer kazancıyla başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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