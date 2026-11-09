9 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 50,18 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %0,06 olarak kaydedilmektedir. 7 gün önceki değerine göre Dolar/TL, 0,24 TL artış göstererek %0,48 oranında bir yükseliş yaşamıştır. Bu durumda, elinizde 1.000 dolar bulunduruyorsanız, güncel alış kuru üzerinden TL cinsinden karşılığı 50.180 TL, 5.000 doların ise karşılığı 250.900 TL olmaktadır.
Piyasalardaki dalgalanmanın en önemli göstergelerinden biri olan Dolar/TL, 7 gün içerisinde toplamda 0,24 TL artışla 50,18 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde 30 Ekim 2026'dan itibaren Dolar/TL değerleri şu şekildedir: 49,94 TL, 49,97 TL, 50,00 TL, 50,02 TL, 50,05 TL, 50,15 TL ve günü 50,18 TL ile kapatmıştır. Mevcut fiyat ile 50,02 TL destek seviyesi ve 50,26 TL direnç seviyesi arasında bir dengede seyretmekte olduğu dikkat çekmektedir.
09 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,18 TL
|50,18 TL
|%0,06
09 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,21 TL
|56,22 TL
|%0,53
|İngiliz Sterlini
|67,38 TL
|67,39 TL
|%0,56
|İsviçre Frangı
|61,29 TL
|61,32 TL
|%0,28
|Kanada Doları
|35,62 TL
|35,63 TL
|%0,34
|Avustralya Doları
|34,60 TL
|34,62 TL
|%0,54
|Çin Yuanı
|7,52 TL
|7,52 TL
|%0,08
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,62 TL
|%-0,14
|İsveç Kronu
|5,10 TL
|5,10 TL
|%0,65
09 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1187
|%0,40
|GBP/USD
|1,3408
|%0,43
|USD/JPY
|158,03
|%-0,28
|USD/CHF
|0,8185
|%-0,22
Grafik, son 7 gün içindeki Dolar/TL değişim seyrini göstermektedir.
Dolar/TL şu an 50,18 TL seviyesinde işlemlerini sürdürmekte ve takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri 50,02 TL ve 50,26 TL olarak belirlenmiştir. Dolar/TL'nin bu seviyelere yakın hareket etmesi, piyasa için önemli bir referans noktası olmaktadır. Küresel piyasa etkenlerinin etkisi olmadığı için iç dinamiklerin Dolar/TL üzerindeki etkisi daha belirgin hale gelmektedir.
Serbest piyasadaki güncel 50,18 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.180 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum