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9 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL, 7 günde 0,24 TL artarak 50,18 TL seviyesine çıktı. Gözlemlenen fiyat, 50,02 TL destek ve 50,26 TL direnç seviyeleri arasında dengede kalmakta.

9 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru
Cansu Çamcı

Dolar/TL serbest piyasada 50,18 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %0,06 olarak kaydedilmektedir. 7 gün önceki değerine göre Dolar/TL, 0,24 TL artış göstererek %0,48 oranında bir yükseliş yaşamıştır. Bu durumda, elinizde 1.000 dolar bulunduruyorsanız, güncel alış kuru üzerinden TL cinsinden karşılığı 50.180 TL, 5.000 doların ise karşılığı 250.900 TL olmaktadır.

Piyasalardaki dalgalanmanın en önemli göstergelerinden biri olan Dolar/TL, 7 gün içerisinde toplamda 0,24 TL artışla 50,18 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde 30 Ekim 2026'dan itibaren Dolar/TL değerleri şu şekildedir: 49,94 TL, 49,97 TL, 50,00 TL, 50,02 TL, 50,05 TL, 50,15 TL ve günü 50,18 TL ile kapatmıştır. Mevcut fiyat ile 50,02 TL destek seviyesi ve 50,26 TL direnç seviyesi arasında bir dengede seyretmekte olduğu dikkat çekmektedir.

Güncel Dolar Kuru

09 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 50,18 TL 50,18 TL %0,06


Güncel Döviz Kurları

09 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,21 TL 56,22 TL %0,53
İngiliz Sterlini 67,38 TL 67,39 TL %0,56
İsviçre Frangı 61,29 TL 61,32 TL %0,28
Kanada Doları 35,62 TL 35,63 TL %0,34
Avustralya Doları 34,60 TL 34,62 TL %0,54
Çin Yuanı 7,52 TL 7,52 TL %0,08
Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %-0,14
İsveç Kronu 5,10 TL 5,10 TL %0,65


Öne Çıkan Pariteler

09 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1187 %0,40
GBP/USD 1,3408 %0,43
USD/JPY 158,03 %-0,28
USD/CHF 0,8185 %-0,22


Grafik, son 7 gün içindeki Dolar/TL değişim seyrini göstermektedir.

9 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 50,18 TL seviyesinde işlemlerini sürdürmekte ve takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri 50,02 TL ve 50,26 TL olarak belirlenmiştir. Dolar/TL'nin bu seviyelere yakın hareket etmesi, piyasa için önemli bir referans noktası olmaktadır. Küresel piyasa etkenlerinin etkisi olmadığı için iç dinamiklerin Dolar/TL üzerindeki etkisi daha belirgin hale gelmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 50,18 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.180 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.

9 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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