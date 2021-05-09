FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 9 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

9 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

09.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 9 Mayıs Pazar gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 484 TL’de olan altın fiyatlarının daha yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 9 Mayıs Pazar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 9 Mayıs altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Mayıs Pazar günü piyasaların kapalı olduğu bugünde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
484 TL seviyesinde bulunan altının gramı 484,72 TL alış ve 484,93 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.181,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.081,00 TL alış ve 3.192,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.596,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 1.541,00 TL alış ve 1.602,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, önceki kapanışını 798,00 TL seviyesinde tamamlamıştı. 9 Mayıs itibariyle 775,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 801,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

E-Devlet 1100 TL pandemi yardım parası sorgulama...

E-Devlet 1100 TL pandemi yardım parası sorgulama...

2. el araba alacaklar dikkat: Fiyatlar yükselebilir

2. el araba alacaklar dikkat: Fiyatlar yükselebilir

Bitcoin'de son durum

Bitcoin'de son durum

Hobi olarak başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor

Hobi olarak başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Temassız ödeme limiti değişti!

Temassız ödeme limiti değişti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.