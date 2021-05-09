9 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
9 Mayıs Pazar günü piyasaların kapalı olduğu bugünde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
484 TL seviyesinde bulunan altının gramı 484,72 TL alış ve 484,93 TL satış fiyatına sahip.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.181,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.081,00 TL alış ve 3.192,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.596,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 1.541,00 TL alış ve 1.602,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, önceki kapanışını 798,00 TL seviyesinde tamamlamıştı. 9 Mayıs itibariyle 775,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 801,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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