9 Mayıs dolar ne kadar oldu? | 9 Mayıs Pazar dolar ve euro ne kadar?

9 Mayıs Pazar günü piyasaların kapalı olduğu günde dolar fiyatları merak ediliyor.

Önceki kapanışını 8,2340 TL üzerinden yapan dolar, 9 Mayıs itibariyle 8,2316 TL alış ve 8,2364 TL satış fiyatına sahip.

Daha önce en yüksek 8.3034 TL değerine ulaşan dolar, en düşük ise 8.2177 TL seviyesine gelmişti. Doların haftalık değişim yüzdesi ise -0.5.

EURO NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10,0268 TL üzerinden yapan euro ise yukarı ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Euro 9 Mayıs itibariyle 10,0210 TL alış ve 10,0327 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.