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9 Mayıs dolar ne kadar oldu? | 9 Mayıs Pazar dolar ve euro ne kadar?

09.05.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ve yatırımcılar hafta sonu da piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Şu anda kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren doların yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 9 Mayıs'ta dolar ne kadar oldu? 9 Mayıs Pazar günü dolar ve euro ne kadar?

İşte dolar ve euro'daki son durum...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Mayıs Pazar günü piyasaların kapalı olduğu günde dolar fiyatları merak ediliyor.
Dolar bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 8,2340 TL üzerinden yapan dolar, 9 Mayıs itibariyle 8,2316 TL alış ve 8,2364 TL satış fiyatına sahip.
Daha önce en yüksek 8.3034 TL değerine ulaşan dolar, en düşük ise 8.2177 TL seviyesine gelmişti. Doların haftalık değişim yüzdesi ise -0.5.

EURO NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 10,0268 TL üzerinden yapan euro ise yukarı ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Euro 9 Mayıs itibariyle 10,0210 TL alış ve 10,0327 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları
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