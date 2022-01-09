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9 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

09.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Ocak Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Şu anda 796 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki 9 Ocak gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 9 Ocak 2022 altın fiyatları...

9 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 793 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.321 liradan işlem görmekteydi. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 9 Ocak Pazar altın fiyatları...

9 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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9 Ocak Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 793,59 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 796,47 lira satış fiyatı 796,60 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.266,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.173,00 TL satış fiyatı 5.284,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.641,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.585,00 TL alış ve 2.651,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.321,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Ocak itibariyle 1.293,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.325,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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