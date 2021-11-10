FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. ABD enflasyon verisi öncesinde dolarda harektlilik

ABD enflasyon verisi öncesinde dolarda harektlilik

10.11.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri öncesinde dolar kuru 9,84 seviyelerine kadar yükseldi. Piyasaların gözü bugün saat 16.30'da açıklanacak olan ABD'nin enflasyon verilerinde.

ABD enflasyon verisi öncesinde dolarda harektlilik

Dolar/TL bu sabah güne 9.75 civarında başlaması ardından yükselişe geçerek en yüksek 9.84 seviyesinde işlem gördü. Kur saat 13:55'te 9.80 seviyesindeydi.

Dolar/TL 9.85 rekoruna oldukça yaklaşarak 9.84 seviyesine kadar yükselirken, bu yükselişte etkili olan ABD enflasyon verisi yön belirleyici olarak izleniyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

16:30'da açıklanacak olan ABD tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 5.8 artış göstermesi bekleniyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dünkü düşüşünün neredeyse tamamını telafi ederek tekrar yüzde 1,48'e çıkmasının küresel dolar talebini artırdığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini söyledi.

dolar

Altın fiyatlarında rekor yükseliş sürüyor! Gözler ABD enflasyon verilerindeAltın fiyatlarında rekor yükseliş sürüyor! Gözler ABD enflasyon verilerinde


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklamasıNuman Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Dolarda son durumDolarda son durum
Anahtar Kelimeler:
döviz Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

MHP'den asgari ücret açıklaması

MHP'den asgari ücret açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT'de yeni gelişme!

EYT'de yeni gelişme!

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.