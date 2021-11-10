ABD enflasyon verisi öncesinde dolarda harektlilik

Dolar/TL bu sabah güne 9.75 civarında başlaması ardından yükselişe geçerek en yüksek 9.84 seviyesinde işlem gördü. Kur saat 13:55'te 9.80 seviyesindeydi.

Dolar/TL 9.85 rekoruna oldukça yaklaşarak 9.84 seviyesine kadar yükselirken, bu yükselişte etkili olan ABD enflasyon verisi yön belirleyici olarak izleniyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

16:30'da açıklanacak olan ABD tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 5.8 artış göstermesi bekleniyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dünkü düşüşünün neredeyse tamamını telafi ederek tekrar yüzde 1,48'e çıkmasının küresel dolar talebini artırdığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini söyledi.



