FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Altın fiyatlarında rekor yükseliş sürüyor! Gözler ABD enflasyon verilerinde

Altın fiyatlarında rekor yükseliş sürüyor! Gözler ABD enflasyon verilerinde

10.11.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları dün kapanışa doğru 570 TL’nin üzerine çıkarak rekorunu yineledi. Yeni günde tüm zamanların rekorunu kıran ve 577 lirayı bulan gram altın tahvil faizlerindeki yükseliş ve kuvvetlenen dolar nedeniyle kısa bir süre geri çekilse de dolar/TL kurunu izleyerek tekrar yükselişe geçti. Küresel altın fiyatlarını takip etmeyen altının gözü bugün saat 16.30'da açıklanacak olan ABD'nin enflasyon verilerinde.

Son dört gündür kazançla kapatan gram altın fiyatları rekor seviyelerde seyrederken altın piyasasında gözler ABD enflasyon verilerinde. Altın, fiyatları enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle yükselmişti. Öte yandan analistler, enflasyonun ekim ayında aşmasıyla birlikte, faiz indirimi beklentisinin altın fiyatlarında uzun vadede baskı yapabileceğini öngörüyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımı sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini anlayabilmek için bugün açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklandı. Öte yandan altın fiyatları, enflasyon yükselse de faiz artırımına gidilmeyeceği beklentisiyle yükselmişti.

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklamasıNuman Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

ONS ALTININ FİYATI

Geçtiğimiz haftaya 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, çarşamba günü işsizlik maaşı başvuru verisi öncesinde 1.760 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında kademeli bir yükselişle kayıplarını silen ons altın, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ve yatırımcıların faizlerin henüz artmayacağına ağırlık vermesiyle haftaya 1.819 dolardan başlamıştı.

Ons altın, ABD enflasyon verisi öncesinde 1.825,57 dolardan işlem görüyor.

onsal

GRAM ALTININ FİYATI 577 LİRAYI GÖRDÜ

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar/TL’nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Yeni haftaya da böylece rekorla başlayan gram altın, gün içerisinde tarihi zirvesi 577,05 TL’yi görerek 10 Kasım’da rekor tazeledi.

dxfghk

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı hesaplama2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı hesaplama

DOLAR/TL KURU YÜKSELDİ

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 9,84 seviyesine ulaşmasıyla çarşamba günü yüksek seviyelerdeki seyrini korumaya devam ediyor.

DOLARRRASDA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Dolar/TL kurunda haftanın ilk rakamlarıDolar/TL kurunda haftanın ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

MHP'den asgari ücret açıklaması

MHP'den asgari ücret açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT'de yeni gelişme!

EYT'de yeni gelişme!

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.