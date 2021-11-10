ABD enflasyon verisi sonrasında dolar ve altında rekor

Dolar/TL bugün eski rekor olan 9.85'i aşarak 9.88 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL'de analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,75'in aşmasıyla yukarı yönlü hareket bugün hız kazandı. Veri öncesi yüzde 1'e yakın yükselişle 9,84'ün üzerine çıkan dolar/TL ABD verisi sonrası 9,88 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini 587 lira ile yeniledi.

Altının ons fiyatı yüzde 1'e yakın yükselişle 1.848 dolara çıktı.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD TÜFE aylık artış yüzde 0,5 olması beklenirken ekimde yüzde 0,9'luk artış kaydedildi. Bir önceki ay TÜFE aylık yüzde 0,4 artmıştı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,3 artması öngörülürken eylüldeki yüzde 0,2 oranından yüzde 0,6'ya yükseldi.

Tüketici enflasyonundaki yıllık artış eylüldeki yüzde 5,4 düzeyinden ekimde yüzde 5,3'e gerilemesi beklenirken, yüzde 6,2'ye tırmandı. Çekirdek TÜFE'nin yıllık artışının ise eylüldeki gibi yüzde 4'te kalması beklenirken ekimde TÜFE yüzde 4,6 arttı.



