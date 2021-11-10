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ABD'de enflasyon beklentiyi aştı! 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı

10.11.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 5,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD'de enflasyon beklentiyi aştı! 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. TÜFE, eylülde ise aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİ FİYATLARINDA KAYDEDİLDİ

Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda da yüzde 6,2 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.
Kasım 1990'dan bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyonun, yüzde 5,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. TÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 5,4 artmıştı.

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar ekimde tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte etkili oldu.

Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 4,8 artarken, yıllık yüzde 30'luk yükseliş kaydetti. İkinci el araç fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 2,5 ve yıllık 26,4 arttı.
Gıda endeksi ekimde aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,3 yükselirken, barınma endeksi aylık 0,5 ve yıllık yüzde 3,5 arttı.

ÇEKİRDEKİ ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ekimde aylık yüzde 0,6 artarak beklentilerini geride bıraktı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4,6 artarak beklentileri aştı. Ağustos 1991'den bu yana en yüksek artışı gösteren verinin yüzde 4,3 artması bekleniyordu.

Çekirdek TÜFE eylülde, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 artmıştı.

Analistler, ekim ayı enflasyon verisinin küresel tedarik zincirinde sıkıntıların yaşandığı bir ortamda enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seviyelerde seyredebileceğine dair yeni işaretler verdiğini belirtti.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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