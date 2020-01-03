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ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum! 3 Ocak dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 03.01.2020 08:25 | Son Güncelleme

ABD, İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Kasım Süleymani'yi öldürdü. Dünyayı sarsan son dakika haberi sonrası Dolar/TL yükselişe geçerken petrol fiyatı yüzde 4 oranında arttı. Peki dolar da son durum nedir? İşte 3 Ocak için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum! 3 Ocak dolar kuru

ABD'nin İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürüldüğü haberiyle güne başlayan piyasalarda 'Dolar ne kadar oldu?, Petrol fiyatları arttı mı?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

ABD, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak’lı militan grubu Haşdi Şabi’nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i Bağdat Uluslararası Havaalanı’ndaki konvoylarına düzenlediği saldırı ile öldürdü.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Kudüs Gücü Komutani Kasımi’nin ABD tarafından öldürülmesine verilecek yanıtı görüşmek için olağanüstü toplandı.

ABD’nin İranlı komutanlara Irak’ta düzenlediği saldırı sonrası Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 4 artarak 69,16 doları gördü. Dolar/TL da yükselişe geçti.

GÖZLER ENFLASYONDA

Piyasa bugün saat 10:00’da açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine odaklandı. Açıklanacak enflasyon verisi ile 2019 yıllık enflasyonu da belli olacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı zam da belirlenecek

Peki bugün yani 3 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

3 Ocak itibari ile dolar kuru 5,9596 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.9430 lira ve en yüksek 5.9603 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

Euro en düşük 6.6564 lira ve en yüksek 6.6947 lirayı gördükten sonra, 6.65 – 6.66 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.8334 lira ve en yüksek 7.8968 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında hareket etti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mana hazır abd öksürse dolar fırlıyor
ülkenin ekonomisi iyi oldugu müddetce. dunya yansın hiç fark etmez.su kayadan ne koparır.ekonomisi çökmüş, beceriksiz yönetilen ülkelerde dolar yukselir duşer. aynı bizim ülkede oldugu gibi.tayyip tehtit ediyor. iç işleri tehtit ediyor. birleştirici degil. ayrıştırıcı bir tutumla nereye varılır.
Bu iki ülke kesinlikle savaşmaz ve savaşmayacak göreceksiniz İran ne zaman Hristiyan devletle savaş yapmış ki tarihinde
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