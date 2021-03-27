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Altın düşer mi, yükselir mi? Gram ve çeyrek altın ne zaman çıkar?

DOVİZ HABERLERİ  | 27.03.2021 11:39 | Son Güncelleme

Gram altın piyasaların kapandığı 27 Mart günü güne yeşil ibre ile başlangıç yaparken 451,25 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Vatandaş ise altın yükselecek mi sorusunun yanıtını arıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın düşer mi, yükselir mi ve ne zaman yükselecek? İşte yanıtı...

Altın fiyatları güne yeşil ibre ile yukarı yönlü bir başlangıç yaparken gram altın 451,25 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Vatandaş ise altın yükselecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki altın yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Altın piyasaların kapalı olduğu 27 Mart günü 451 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor. İbrenin yeşili gösterdiği altın fiyatlarında ons altın 1.732,32 TL alış ve 1.732,67 TL satış fiyatına sahip.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın ise 451,25 TL alış ve 451,50 TL satış fiyatına sahip. Yükselişe geçen gram altın önceki kapanışını 440,47 TL ile yapmıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 729,00 TL ile yapan çeyrek altın, şu anda 727,00 TL alış ve 745,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın haftalık en yüksek 730.24 TL ve en düşük ise 663.01 TL seviyesinde işlem görmüştü.
Daha önce Hazine Bakanı Janet Yellen ile birlikte Senato Bankacılık Komitesi’ne sunum yapan Powell, ABD 10 yıllık Hazine tahviliyle ilişkili sorulara faizlerdeki yükselişin daha parlak bir ekonomik görünümü yansıttığı ve endişeye gerek olmadığı yanıtını vermişti.

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?
Altın fiyatları, yatırımcıların tahvil faizi görünümü ve ekonomileri tekrardan vuran koronavirüs salgınına odaklanmasıyla bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerleyişini sürdürüyor. Gram altın ise hafta başından bu yana yüzde 8’den fazla yükseliş kaydetmişti.
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