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Altın düşüş trendinde! 31 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

31.10.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ekim Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 550 TL’de olan gram altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Euro ve altında bugün düşüş yaşanırken, dolarda artış yaşanıyor. Peki 31 Ekim gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 31 Ekim 2021 altın fiyatları...

Altın düşüş trendinde! 31 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 530 TL seviyesinde güne başladı. 31 Ekim Pazar altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

31 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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31 Ekim Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 551,02 TL'den yapan gram altın şu anda 550,00 TL alış ve 550,20 TL satış fiyatına sahip. Gram altın önceki gün gram altın günlerde 540 lira seviyesini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.620,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.483,00 TL alış ve 3.622,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.817,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.741,00 TL alış ve 1.818,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 903,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Ekim itibariyle 871,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 904,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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