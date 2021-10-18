Altın düşüşe geçti! 18 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 526 TL seviyesinde güne başladı. 18 Ekim 2021 Pazartesi gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

18 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 526,39 TL'den yapan gram altın şu anda 525,91 TL alış ve 526,00 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.484,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.392,00 TL alış ve 3.458,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.749,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.699,00 TL alış ve 1.737,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 874,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Ekim itibariyle 850,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 868,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



