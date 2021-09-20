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Altın düşüşe geçti! 20 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

20.09.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Eylül Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 486 TL’de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar ve euroda artış görülürken, gram altında düşüş yaşandı. Peki 20 Eylül gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 20 Eylül 2021 altın fiyatları...

Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 486 TL civarında. 20 Eylül 2021 tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

20 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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20 Eylül Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 488,03 TL'den yapan gram altın şu anda 486,31 TL alış ve 486,36 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.173,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.153,00 TL alış ve 3.195,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.593,00 TL üzerinden yapan yarım altın ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.586,00 TL alış ve 1.603,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 796,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Eylül itibariyle 793,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 802,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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gram altın çeyrek altın yarım altın
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