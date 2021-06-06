Altın fiyatları için kritik tarih 15-16 Haziran! Altın fiyatları bu toplantının ardından yükselir mi düşer mi?

Ons altındaki yükselişe paralel olarak yükselişe geçen gram altın ise tarihi bir zirveyle beraber 538 seviyelerine kadar yükseldi. Daha sonra düşüşe geçen gram altın şu an için 515 – 525 bandında hareket ediyor. Küresel ekonomilerde toparlanmaya işaret eden veriler devam ederken, tüm gözler Haziran ayında yapılacak olan ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.
ABD’DE 13 YILDAN SONRA EN YÜKSEK ENFLASYON!
ABD’nin Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ABD’nin Nisan ayındaki enflasyonu yüzde 4,2’lik bir artış yaşadı. Bu değer ABD’de 13 yıldan sonra ilk kez görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Şu an için ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler de eklenince Mayıs ayında piyasaların durumunda, enflasyonist endişeler büyük bir rol oynadı.
FED yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, sürekli olarak “faiz indirimi için erken” yorumunda bulunsalar da, varlık alımlarındaki azalma tartışmalarının halen devam etmesi, enflasyonist endişeleri besleyen bir gelişme olarak öne çıkıyor.
ONS ALTIN DEĞER KAZANIYOR
Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine kadar düştü. Altının ons fiyatı ise yüzde 7,8 oranında bir artışla bugün itibariyle 1.891 dolardan işlem görüyor.
Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.
Haziran ayına güçlü bir giriş yapan ons altın, geçtiğimiz günlerde 1.916 dolar seviyesiyle yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
KRİTİK TOPLANTI!
Analistler, FED Açık Piyasa Komitesi'nin 15 - 16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajların, altının ons fiyatının bundan sonraki seyri açısından kritik önem taşıdığını belirterek salgın sonrası ülkelerdeki normalleşme hızı ve aşılanmanın seyrinin de altına olan talebi şekillendirecek temel faktörler arasında yer aldığını vurguladı.
Hızlı yükselişlerin ardından teknik bir düzeltme de yaşanabileceğine dikkati çeken analistler, mevcut güçlü görünümün şimdilik korunduğunu söyledi.
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