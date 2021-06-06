Altın fiyatları için kritik tarih 15-16 Haziran! Altın fiyatları bu toplantının ardından yükselir mi düşer mi?

Ons altındaki yükselişe paralel olarak yükselişe geçen gram altın ise tarihi bir zirveyle beraber 538 seviyelerine kadar yükseldi. Daha sonra düşüşe geçen gram altın şu an için 515 – 525 bandında hareket ediyor. Küresel ekonomilerde toparlanmaya işaret eden veriler devam ederken, tüm gözler Haziran ayında yapılacak olan ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.

ABD’DE 13 YILDAN SONRA EN YÜKSEK ENFLASYON!

ABD’nin Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ABD’nin Nisan ayındaki enflasyonu yüzde 4,2’lik bir artış yaşadı. Bu değer ABD’de 13 yıldan sonra ilk kez görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Şu an için ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler de eklenince Mayıs ayında piyasaların durumunda, enflasyonist endişeler büyük bir rol oynadı.

FED yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, sürekli olarak “faiz indirimi için erken” yorumunda bulunsalar da, varlık alımlarındaki azalma tartışmalarının halen devam etmesi, enflasyonist endişeleri besleyen bir gelişme olarak öne çıkıyor.