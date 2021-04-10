Altın fiyatları ne durumda? 10 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Vatandaş altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca yükseliş eğilimi göstermiş olan altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 10 Nisan Cumartesi gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 459,25 TL ile yapan gram altın, 457,21 TL alış ve 457,35 TL satış fiyatları üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 3.015,00 TL üzerinden yapan Cumhuriyet altını ise 2.917,00 TL alış ve 3.003,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI Yarım Altın 1.458,00 TL alış ve 1.507,00 TL satış fiyatına sahip. Çeyrek Altın ise 729,00 TL alış ve 754,00 TL satış fiyatına sahip.