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Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Mart gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 28.03.2021 10:27 | Son Güncelleme

Altın fiyatları 28 Mart Pazar piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 451 TL’de olan altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 28 Mart altın fiyatları...

Altın 28 Mart tarihinde piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyor. Vatandaş altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN NE KADAR OLDU?

ALTIN NE KADAR OLDU?
28 Mart piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları yeşil ibreyi gösteriyor ve 451 TL üzerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 440,47 TL üzerinden yapan gram altın 451,25 TL alış ve 451,50 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 729,00 TL ile yapan çeyrek altının alış fiyatı 727,00 TL, satış fiyatı ise 745,00 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 1.458,00 TL üzerinden yapan yarım altın, 1.450,00 TL alış ve 1.489,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
198,84 TL alış fiyatına sahip olan 18 ayar altın, 230,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI

14 AYAR ALTIN FİYATLARI
245,56 TL alış fiyatı bulunan 14 ayar altın, 295,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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