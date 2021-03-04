Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Mart 2021 altın fiyatları, Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde birkaç hafta önce "ABD’de açıklanan enflasyon verisi, son dönemde enflasyon beklentileri ile prim yapan değerli metaller için bir miktar negatif görünürken, ons altın 1.855-1.860 kritik direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor."denilmişti.

Uzmanlar ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen'in, Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama sonrası ise altın fiyatlarının büyük oranda etkilenebileceğini söylemişti.

Uzman açıklamalarına göre altın fiyatlarının teşvik paketleri ile artma ihtimali oldukça yüksekti. "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusunu araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu gelmişti.

Altın fiyatlarının düşmesini büyük bir umutla bekleyen ve özel günlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı çeyrek altın alamayan vatandaş, soluğu gram altında aldı. Altın ne kadar oldu merak edenler için 4 Mart 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?