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  4. Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Nisan gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Nisan gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 04.04.2021 09:55 | Son Güncelleme

Altın fiyatları 4 Nisan Pazar piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 454 TL’de olan altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 4 Nisan altın fiyatları...

Altın 4 Nisan tarihinde piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyor. Vatandaş altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu 4 Nisan Pazar gününde altın fiyatları yine yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 450,97 TL ile yapan gram altın fiyatları, 453,90 TL alış ve 454,04 TL satış fiyatına sahip.
Gram altın daha önce haftalık en yüksek 459.549 TL, en düşük ise 442.485 seviyesini görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.909,00 TL alış fiyatına ve 2.984,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın fiyatları 733,00 TL alış ve 750,00 TL satış fiyatına sahipken, yarım altın 1.457,00 TL alış ve 1.498,00 TL satış fiyatına sahip.
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