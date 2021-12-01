Altın fiyatlarında yeni zirve! 1 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın üçüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyenler "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 733,54 TL seviyesinde güne başladı. 1 Aralık Çarşamba altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

1 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Aralık Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 778,74 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 775,85 lira satış fiyatı 776,00 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.056,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.904,00 TL satış fiyatı 5.051,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.548,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.451,00 TL alış ve 2.544,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.270,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Aralık itibariyle 1.226,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.268,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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