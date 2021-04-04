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Altın ne zaman yükselecek? Gram ve çeyrek altın ne zaman çıkar?

DOVİZ HABERLERİ  | 04.04.2021 13:06 | Son Güncelleme

Gram altın 4 Nisan'da yeşil ibre ve yukarıyı gösterirken 453 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Vatandaş ise altın yükselecek mi sorusunun yanıtını arıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi ve ne zaman yükselecek? İşte uzmanlardan yanıt...

4 Nisan Pazar gününde altın fiyatları yeşil ibre ile yukarı yönü gösterirken gram altın 453 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Vatandaş ise altın yükselecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki altın yükselecek mi?

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Piyasaların kapalı olduğu 4 Nisan Pazar gününde altın yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın 453,90 TL alış fiyatına sahipken, 454,04 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2.909,00 TL alış ve 2.984,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmekte.
Yarım altın 1.457,00 TL alış ve 1.498,00 TL satış fiyatına sahipken, çeyrek altın 733,00 TL alış ve 750,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?
Yatırımcılar ve vatandaş altın fiyatları yükselir mi, altın fiyatları ne olur gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı. Altın ve gümüş hakkında konuşan piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu ise altının ons fiyatına dikkat çekti.
Şatıroğlu, "Altın tekrar 1680'de destek buldu. Zaten aşırı satış bölgesinde ve Fibonacci desteğinde olduğu için bir yükseliş olması normal. Hareketin 1735'e kadar sürmesini, eğer burayı aşabilirse 1756'ya kadar devam etmesini bekliyorum. Gram altın tarafı için bir şey diyemiyorum.
Altın gümüş rasyosundaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Videoda anlattığım gibi hareket 72'ye kadar sürebilir ancak bu bir düzeltmedir. Düzeltme bitince tekrar gümüşün güçlenmesini bekliyorum. Düzeltme boyunca gümüş altına göre bir süre zayıf kalacaktır." şeklinde konuştu.
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