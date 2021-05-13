Altın tırmanışa devam ediyor! 13 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor.
494 TL'yi bulan altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 491,53 TL'den yapan gram altın, bugün 494,01 TL alış ve 494,09 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.238,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.145,00 TL alış ve 3.256,00 TL satış fiyatına sahip.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 1.625,00 TL'den yapan yarım altın 1.570,00 TL alış ve 1.630,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 813,00 TL üzerinden yapan çeyrek altın, bugün 13 Mart sabahı 790,00 TL alış fiyatı ve 816,00 TL satış fiyatına sahip.
Okuyucu Yorumları 0 yorum