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  4. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 bin 225 dolara ulaştı

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 bin 225 dolara ulaştı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 22:46
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Altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Fed'in faiz indirimlerine açık kapı bırakması sonrası yükselişini sürdüren altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 225 dolara ulaştı.

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 bin 225 dolara ulaştı

Son dönemlerde yükselişini sürdüren altın ne kadar oldu? Değerli metallerin fiyatları Perşembe günü artarken altın tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı.

Altın, Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki düşüncenin devam etmesiyle birlikte bir miktar daha değer kazandı. Şimdi gözler 29 Mart'ta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporunda olacak.

Altın kısa bir süre için yüzde 1,35 artışla 2.225,26 dolar ile yeni bir rekora ulaştı.

GÜNÜ 2 MİLYON 408 BİN LİRADAN TAMAMLAMIŞTI!

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 264 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, bugünün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 416 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 408 bin liradan tamamlamıştı.

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Altın rekor seviye
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