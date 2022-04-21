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Altın ve dolar fiyatlarını etkileyecek gelişmeler! Bugün bunlar takip edilecek

21.04.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatları 21 Nisan Perşembe günü de yatırımcıların odağında yer alırken günün en önemli gündem maddeleri tüketici güven endeksi, PPK özeti, Powell ve Bailey'in konuşmaları olacak. İşte altın ve dolar fiyatları için son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Altın ve dolar fiyatlarını etkileyecek gelişmeler! Bugün bunlar takip edilecek

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi, yurt içinde en önemli veri olacak. TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti de gündemde yer alıyor. Yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası(BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra, Euro Bölgesi enflasyonu da takip edilecek.

ONS ALTIN: Haftaya hızlı yükselişle başlayan ve Pazartesi günü 1998 dolara çıkan ons altın bu sabah 1952 dolardan değerleniyor.

GRAM ALTIN: Önceki kapanışını 916 liradan yapan gram altın şu sıralar 920 lira seviyelerinde bulunuyor.

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DOLAR VE EURO: Dolar/TL kuru dün 14,68 seviyelerine kadar yükselmişti. Günü 14,67'den kapatan kur bu sabah serbest piyasada 14,66 TL düzeyinde. Euro/TL kuru ise 15,88 liradan yeni sabaha gözünü açtı.

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PETROL: ABD'den gelen stok verilerinin Çin'deki talebe ilişkin görünümü gölgelemesiyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. ABD verisinin ardından ABD ham petrolü 103 doların üzerine çıktı. Brent petrol ise 108 dolara civarından işlem gördü.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,ABD’nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda; sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Elektrik Üretim AŞ(EÜAŞ) tarafından 2,2 milyar TL sermayeyle EUAS International AS unvanlı, yeni bir şirket kurulmasına karar verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk Uzay Üssü’nden yaptığı fırlatma ile Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etti.

ABD’li yetkililer, Rusya’nın kıtalararası balistik füze denemesinin önceden planlandığını ve ABD’nin uluslararası anlaşmalar dahilinde bilgilendirildiğini ifade ederek, ABD’nin füzeyi takip ettiğini ve endişelenmediğini aktardı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği aktarıldı.

ABD, Rusya merkezli kripto para madenciliği şirketi BitRiver, Rus ticari bankası Transkapitalbank ve Rus oligark Konstantin Malofeyev tarafından yönetilen ve 40’tan fazla kişi ve kuruluştan oluşan küresel bir ağa yaptırım uyguladı.

YURT İÇİ GÜNDEM

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TCMB ve TÜİK tarafından birlikte oluşturulan tüketici güven endeksi Nisan ayı rakamları açıklanacak. Tüketici güveni Nisan ayında yüzde 1,9 artışla 72,5 seviyesine çıkmıştı (10.00).

Aynı saatte TÜİK Şubat ayına ilişkin tarımsal girdi fiyatlarını yayımlayacak. Tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta aylık yüzde 10,12 artarken, yıllık artış yüzde 57,26 seviyesine çıkmıştı.

TCMB, 14 Nisan tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

YURT DIŞI GÜNDEM

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Fransa'nın imalat sektörü güven endeksi Nisan ayı rakamları açıklanacak. Endeks bir önceki ay 106 seviyesinde gelmişti (09.45).

Avrupa'da günün verisi Euro Bölgesi tüketici fiyatları Mart ayı final rakamları olacak. Öncü verilerle tüketici fiyatlarında aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 7,5 artış yaşanmıştı (12.00).

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Duma'da konuşacak.

Günün eski kıta için son verisi Euro Bölgesi tüketici güven endeksi öncü rakamları olacak (17.00).

ABD'nin Philadelphia bölgesinin iş aktivitesini yansıtan Philadelphia Fed iş koşulları endeksi Nisan ayı rakamları gelecek. Endeks bir önceki ay 27,4 puan seviyesinde açıklanmıştı (15.30).

Aynı saatte her hafta olduğu gibi işsizlik başvuruları rakamları da karşılanacak.

Conferance Board öncü göstergeler endeksi ve doğal gaz stokları, ABD'nin diğer beklenen verileri olacak (17.00, 17.30).

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, önce bir etkinlikte, ardından Uluslararası Para Fonu(IMF) tarafından düzenlenen küresel ekonomiye ilişkin panelde konuşma yapacak (18.00, 20.00).

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Başkanı Andrew Bailey, Washington'daki Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nün IMF ve Dünya Bankası toplantıları nedeniyle düzenlediği panelde konuşacak (19.30).

Günün kapanışı Arjantin'den gelecek Şubat ayı ekonomik aktivite verileriyle yapılacak (22.00).

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