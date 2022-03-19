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Altın ve dolar yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş hafta sonu için uyarı yaptı: İşte alım fırsatı veren seviyeler...

19.03.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan enflasyonist kaygılar, savaş ve merkez bankalarının faiz kararları ile geçen bir hafta geride bırakıldı. Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına giderken TCMB bu ayı da pas geçti. Bu gelişmelerle “Gram altın ve dolar fiyatı düşecek mi yükselecek mi?” sorusunu araştıran vatandaşlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tahmin ve uyarılarda bulundu. Altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için son dakika haberinin detayları…

Altın ve dolar yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş hafta sonu için uyarı yaptı: İşte alım fırsatı veren seviyeler...

Altın ve dolar fiyatı için kritik bir hafta geride kaldı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan da merkez bankalarının faiz kararları piyasalara damga vurdu. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl aradan sonra faizlerde ilk kez artırım yaptı. Bir sonraki gün ise yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. TCMB faizleri bu ay da pas geçti.

Bu gelişmelerle geçtiğimiz haftada yaşadığı düşüşün ardından, altının ons fiyatı Fed’in Çarşamba günkü faiz artırımından destek bularak gün içinde pozitife döndü. Sarı metalin perşembe günü de 50 dolarlık bir değer kazanması bu gelişmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ons altın 1950 dolardaki dirence kadar bir rallinin ardından 1907 dolara kadar geriledi. Altının gram fiyatı da ons altındaki düşüşle beraber savaşın başlamasından bu yana ilk kez 900 liranın altını gördü. 15 lira sınırına kadar yükselen dolar/TL kuru ise haftayı 14,80 liranın altında kapattı.

Ünlü Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube hesabından altın ve dolar için alım fırsatı olacak seviyeleri paylaşarak, genel değerlendirmelerde bulundu. Haftanın sakin bir şekilde tamamlandığını dile getiren İslam Memiş, Rusya-Ukrayna operasyonlarına odaklanan bir piyasanın geride bırakıldığını söyledi.

DOLAR FİYATI İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ

Dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, “Dolar kuru bu hafta 14,90 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar kuru ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı vardı. Yaptığım uyarılarda yüksek beklentiye girilmemesini söylemiştim. Çünkü 15 lirayı kıracak diye senaryolar vardı. Benim öngörüm de çok yüksek beklentiye girmeme yönündeydi. Ve haliyle kırmızı çizgi olan 14,80 lira seviyesine çekildi. Ama bu da alım fırsatı için uygun bir seviye değil. Önümüzdeki hafta Kur Korumalı Mevduat’ın karşı ödemeleri olacak. Yatırımcılar paralarını çekecek mi, devam mı edecekler, ne kadar maliyet olacak bakacağız. Alım için yüksek bulduğum için dolar tarafına sıcak bakmıyorum” dedi.

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GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI VEREN SEVİYELER

Gram altın fiyatının 900-920 lira aralığına sıkıştığını kaydeden İslam Memiş, “Ama bu hafta ons altındaki 1907 dolar seviyesine kadar olan düşüşlerden kaynaklı gram altın/TL fiyatı operasyon süreci sonrası ilk defa 895 lirayı gördü. 900 liranın üzerindeki gram altın alım için uygun değildir. 850-900 lira bant aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendiririm. Ama tekrar jeopolitik risklerde tırmanma olur ve hiç öngöremediğimiz hiç kimsenin bilmediği bir gelişme olursa ancak trend değişir” ifadelerini kullandı.

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ALTIN TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

İslam Memiş 2022 yılı altın fiyat tahmini için beklentisini değiştirmezken şu yorumları yaptı:

“Ons altın 1907 dolar seviyesinde geri çekilme gördük ve yukarı hareketler çok kalıcı olmadı. 1900 dolar seviyesini yüksek gördüğüm için ons altında 1880 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ons altında Rusya-Ukrayna hattından olumlu mesajlar gelirse yeniden aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Ve ben bu beklentimi devam ettiriyorum. Düşüşleri görmeden yükselişleri görmeyeceğiz. Ama yükseliş beklentimiz ons altın için 2 bin 150 dolar, gram altında ise 1450 lira seviyesi. Bu yıl bu rakamı beklemeye devam ediyorum.”

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HAFTA SONU UYARISI

“Hafta sonu herhangi bir gerginlik olmazsa yeni haftaya sakin başlayabiliriz” diyen İslam Memiş, “Hafta sonları genelde piyasaların yarasını kaşırlar. Bu olumsuz haberler genelde hafta sonu oluyor ki yeni haftaya hazırlık olsun diye. Bu yüzden hafta sonları sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği olur. Hafta sonu gelen yanlış haber akışlarına karşı rahat olun” diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.

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