Altın yüksekliğini koruyor! 16 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu bugünde, altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Önceki kapanışını 499,32 TL'den yapan gram altın, 501,08 TL alış ve 501,15 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Önceki kapanışını 3.287,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu an 3.183,00 TL alış ve 3.299,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Önceki kapanışını 1.650,00 TL'den yapan yarım altın, 1.592,00 TL alış ve 1.656,00 TL satış fiyatına sahip.