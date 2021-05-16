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  4. Altın yüksekliğini koruyor! 16 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın yüksekliğini koruyor! 16 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

16.05.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 16 Mayıs Pazar gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 501 TL’de olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 16 Mayıs Pazar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 16 Mayıs altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu bugünde, altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Önceki kapanışını 499,32 TL'den yapan gram altın, 501,08 TL alış ve 501,15 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.287,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu an 3.183,00 TL alış ve 3.299,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.650,00 TL'den yapan yarım altın, 1.592,00 TL alış ve 1.656,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Bir önceki kapanışını 825,00 TL'den yapan çeyrek altın ise, şu anda 801,00 TL alış ve 828,00 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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