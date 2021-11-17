Altın yükseliş trendinde! 17 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyenler "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 621,56 TL seviyesinde güne başladı. 17 Kasım Çarşamba altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

17 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

17 Kasım Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 613,72 TL'den yapan gram altın şu anda 621,66 TL alış ve 621,77 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz gün 610 TL seviyesini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.950,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.854,00 TL alış ve 3.967,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.983,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.924,00 TL alış ve 1.989,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 986,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Kasım itibariyle 964,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 991,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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