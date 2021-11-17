FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Altın yükseliş trendinde! 17 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın yükseliş trendinde! 17 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

17.11.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 621,56 TL’de olan gram altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 17 Kasım gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 17 Kasım 2021 altın fiyatları...

Altın yükseliş trendinde! 17 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyenler "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 621,56 TL seviyesinde güne başladı. 17 Kasım Çarşamba altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

17 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

17 Kasım Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 613,72 TL'den yapan gram altın şu anda 621,66 TL alış ve 621,77 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz gün 610 TL seviyesini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.950,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.854,00 TL alış ve 3.967,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.983,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.924,00 TL alış ve 1.989,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 986,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Kasım itibariyle 964,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 991,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağzımızın tadı kaçtı! Bir buçuk ayda 3 kere zam geldiAğzımızın tadı kaçtı! Bir buçuk ayda 3 kere zam geldi
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Ekonomistlerden dolar yorumuEkonomistlerden dolar yorumu
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Yüzde 47 zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Yüzde 47 zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Ekonomistlerden dolar yorumu

Ekonomistlerden dolar yorumu

TRT payının kaldırılmasına yönelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

TRT payının kaldırılmasına yönelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Bakanlıktan EYT açıklaması

Bakanlıktan EYT açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.