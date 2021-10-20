Altın yükseliş trendinde! 20 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 533 TL seviyesinde güne başladı. 20 Ekim Çarşamba gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

20 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

20 Ekim Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 528,63 TL'den yapan gram altın şu anda 529,98 TL alış ve 530,05 TL satış fiyatına sahip. Diğer yandan önceki gün gram altın gün içerisinde 535 lira seviyesine kadar yükselmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.474,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.411,00 TL alış ve 3.482,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.744,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.717,00 TL alış ve 1.748,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 872,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Ekim itibariyle 858,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 874,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



