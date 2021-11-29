Altın yükseliş trendinde! 29 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların açıldığı haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyenler "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 713,31 TL seviyesinde güne başladı. 29 Kasım Pazartesi altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

29 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

29 Kasım Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 713,05 TL'den yapan gram altın şu anda 713,19 TL alış ve 713,32 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz günlerde 700 TL seviyesini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.523,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 4.502,00 TL alış ve 4.667,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.269,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.251,00 TL alış ve 2.341,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.134,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Kasım itibariyle 1.125,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.170,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



