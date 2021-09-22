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Altın yükselişe geçti! 22 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

22.09.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Eylül Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 492 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Euro ve altında artış görülürken, dolarda düşüş yaşandı. Peki 22 Eylül gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 22 Eylül 2021 altın fiyatları...

Altın yükselişe geçti! 22 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 492 TL seviyesinde güne başladı. 22 Eylül tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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22 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 492,25 TL'den yapan gram altın şu anda 492,30 TL alış ve 492,37 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.232,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.184,00 TL alış ve 3.235,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.622,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.599,00 TL alış ve 1.624,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 811,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Eylül itibariyle 800,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 812,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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gram altın çeyrek altın yarım altın
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