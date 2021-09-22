Altın yükselişe geçti! 22 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 492 TL seviyesinde güne başladı. 22 Eylül tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.
22 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 492,25 TL'den yapan gram altın şu anda 492,30 TL alış ve 492,37 TL satış fiyatına sahip.
Önceki kapanışını 3.232,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.184,00 TL alış ve 3.235,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 1.622,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.599,00 TL alış ve 1.624,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 811,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Eylül itibariyle 800,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 812,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum