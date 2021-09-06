FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Altın yükselişe geçti! 6 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın yükselişe geçti! 6 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

06.09.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Eylül Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 488 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Euro bugün değer kaybederken, dolar ve gram altında artış görüldü. Peki 6 Eylül gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 6 Eylül 2021 altın fiyatları...

Vatandaşlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ederken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, önceki günlerde düşüş yaşayarak 483,3 lira seviyesinde işlem görmüş, sonrasında yükselmişti. 6 Eylül 2021 altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

6 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

6 Eylül Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 488,17 TL'den yapan gram altın şu anda 488,65 TL alış ve 488,70 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.165,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.154,00 TL alış ve 3.212,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.589,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.584,00 TL alış ve 1.612,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 794,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Eylül itibariyle 793,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 806,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdiHavaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi
Dolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
gram altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Ekonomide yeni yol haritası Resmi Gazete'de

Ekonomide yeni yol haritası Resmi Gazete'de

Evlenene yirmi dört maaş! İşte başvuru şartları

Evlenene yirmi dört maaş! İşte başvuru şartları

Dikkat son 25 gün! Borçlar siliniyor...

Dikkat son 25 gün! Borçlar siliniyor...

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.