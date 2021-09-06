Altın yükselişe geçti! 6 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Vatandaşlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ederken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, önceki günlerde düşüş yaşayarak 483,3 lira seviyesinde işlem görmüş, sonrasında yükselmişti. 6 Eylül 2021 altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.
6 Eylül Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 488,17 TL'den yapan gram altın şu anda 488,65 TL alış ve 488,70 TL satış fiyatına sahip.
Önceki kapanışını 3.165,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.154,00 TL alış ve 3.212,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 1.589,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.584,00 TL alış ve 1.612,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 794,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Eylül itibariyle 793,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 806,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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