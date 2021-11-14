Altın yükselişi sürdürüyor! 14 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 550 TL seviyesinde güne başladı. 14 Kasım Pazar altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

14 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 Kasım Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 597,88 TL'den yapan gram altın şu anda 597,38 TL alış ve 597,88 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde 590 TL seviyesini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.022,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.962,00 TL alış ve 4.022,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.955,05 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.905,63 TL alış ve 1.955,05 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 977,53 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Kasım itibariyle 955,80 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 977,53 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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