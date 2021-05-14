Altın zirve yaptı! 14 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 Mayıs Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor.

Altın fiyatları, 14 Mayıs'ta kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 499,32 TL'den yapan gram altın, 498,94 TL alış ve 499,04 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Önceki kapanışını 3.287,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.178,00 TL alış ve 3.284,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 1.650,00 TL üzerinden yapan yarım altın bugün 1.587,00 TL alış ve 1.647,00 TL satış fiyatına sahip.