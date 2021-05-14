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  4. Altın zirve yaptı! 14 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın zirve yaptı! 14 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

14.05.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 14 Mayıs Cuma gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 499 TL’de olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 14 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 14 Mayıs altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 Mayıs Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor.
Altın fiyatları, 14 Mayıs'ta kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 499,32 TL'den yapan gram altın, 498,94 TL alış ve 499,04 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.287,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.178,00 TL alış ve 3.284,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 1.650,00 TL üzerinden yapan yarım altın bugün 1.587,00 TL alış ve 1.647,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Bir önceki kapanışını 825,00 TL'den yapan çeyrek altın ise 799,00 TL alış ve 825,00 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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