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Altında düşüş yaşanıyor! 23 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

23.09.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Eylül Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 491 TL’de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Euro ve dolarda artış görülürken, altında düşüş yaşandı. Peki 23 Eylül gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2021 altın fiyatları...

Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 491 TL seviyesinde güne başladı. 23 Eylül tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

23 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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23 Eylül Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 491,93 TL'den yapan gram altın şu anda 491,30 TL alış ve 491,42 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.233,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.177,00 TL alış ve 3.228,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.623,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.596,00 TL alış ve 1.621,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 811,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Eylül itibariyle 798,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 811,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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