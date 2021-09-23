Altında düşüş yaşanıyor! 23 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 491 TL seviyesinde güne başladı. 23 Eylül tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.
23 Eylül Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 491,93 TL'den yapan gram altın şu anda 491,30 TL alış ve 491,42 TL satış fiyatına sahip.
Önceki kapanışını 3.233,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.177,00 TL alış ve 3.228,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 1.623,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.596,00 TL alış ve 1.621,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 811,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Eylül itibariyle 798,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 811,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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