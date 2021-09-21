Altında ibre aşağıya döndü! 21 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 490 TL civarında. 21 Eylül tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

21 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

21 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 491,59 TL'den yapan gram altın şu anda 490,24 TL alış ve 490,33 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.234,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.175,00 TL alış ve 3.229,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.623,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.595,00 TL alış ve 1.621,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 812,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Eylül itibariyle 797,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 810,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



