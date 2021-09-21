FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Altında ibre aşağıya döndü! 21 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında ibre aşağıya döndü! 21 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

21.09.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Eylül Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 490 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Euroda artış görülürken, dolar ve gram altında düşüş yaşandı. Peki 21 Eylül gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 21 Eylül 2021 altın fiyatları...

Altında ibre aşağıya döndü! 21 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 490 TL civarında. 21 Eylül tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

21 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

21 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 491,59 TL'den yapan gram altın şu anda 490,24 TL alış ve 490,33 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.234,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.175,00 TL alış ve 3.229,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.623,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.595,00 TL alış ve 1.621,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 812,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Eylül itibariyle 797,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 810,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fahiş fiyatla mücadelede yeni gelişme: Hal Yasası geliyor!Fahiş fiyatla mücadelede yeni gelişme: Hal Yasası geliyor!
PARTNERBeni o olayların içerisine sokmayın!Beni o olayların içerisine sokmayın!
Altın düşüşe geçti! İşte ilk rakamlarAltın düşüşe geçti! İşte ilk rakamlar
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.