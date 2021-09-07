FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

07.09.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Eylül Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 485 TL’de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar ve euro bugün değer kazanırken, gram altında düşüş görüldü. Peki 7 Eylül gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 7 Eylül 2021 altın fiyatları...

Vatandaşlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ederken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, dün sabah yaşadığı yükselişin sonrasında düşüş yaşamıştı. 7 Eylül 2021 altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

7 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

7 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 485,44 TL'den yapan gram altın şu anda 485,00 TL alış ve 485,07 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.189,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.139,00 TL alış ve 3.188,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.600,00 TL üzerinden yapan yarım altında ise düşüşün ardından ibre sabitlendi. Yarım altın 1.577,00 TL alış ve 1.600,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 800,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Eylül itibariyle 788,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 800,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 lira için müşterinin ayağına iki defa gidiyor1 lira için müşterinin ayağına iki defa gidiyor
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
İşte altın bilezik fiyatlarıİşte altın bilezik fiyatları
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

Moody's'ten dikkat çeken analiz! 2 kat büyüme bekleniyor

Moody's'ten dikkat çeken analiz! 2 kat büyüme bekleniyor

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları açıklandı mı?

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.