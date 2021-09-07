Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Vatandaşlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ederken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, dün sabah yaşadığı yükselişin sonrasında düşüş yaşamıştı. 7 Eylül 2021 altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

7 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 485,44 TL'den yapan gram altın şu anda 485,00 TL alış ve 485,07 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.189,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.139,00 TL alış ve 3.188,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.600,00 TL üzerinden yapan yarım altında ise düşüşün ardından ibre sabitlendi. Yarım altın 1.577,00 TL alış ve 1.600,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 800,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Eylül itibariyle 788,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 800,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



