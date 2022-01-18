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Altında ibre yeşili gösteriyor! 18 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

18.01.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ocak Salı piyasaların açıldığı haftanın ikinci gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 785 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası faiz toplantısı bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek. Peki 18 Ocak gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 18 Ocak 2022 altın fiyatları...

Altında ibre yeşili gösteriyor! 18 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 786 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.298 liradan işlem görmekteydi. Önceki haftalarda Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 18 Ocak Salı altın fiyatları...

18 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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18 Ocak Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 786,12 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 785,75 lira satış fiyatı 785,89 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.171,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.092,00 TL satış fiyatı 5.174,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.596,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.546,00 TL alış ve 2.597,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.298,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Ocak itibariyle 1.273,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.299,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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