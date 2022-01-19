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  4. Altında ibre kırmızıyı gösteriyor! 19 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında ibre kırmızıyı gösteriyor! 19 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

19.01.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ocak Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 789 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası faiz toplantısı bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek. Peki 19 Ocak gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 19 Ocak 2022 altın fiyatları...

Altında ibre kırmızıyı gösteriyor! 19 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın üçüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 789 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.304 liradan işlem görmekteydi. Önceki haftalarda Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 19 Ocak 2022 Çarşamba altın fiyatları...

19 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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19 Ocak Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 789,47 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 789,00 lira satış fiyatı 789,14 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.196,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.112,00 TL satış fiyatı 5.192,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.608,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.556,00 TL alış ve 2.606,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.304,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Ocak itibariyle 1.278,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.302,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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