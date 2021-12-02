Altında ibre yeşili gösteriyor! 2 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan yeni sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. Yerine ise yardımcısı Nureddin Nebati getirildi.

Altın bugün 768,77 TL seviyesinde güne başlangıç yaptı. 2 Aralık Perşembe altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

2 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 761,33 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 768,55 lira satış fiyatı 768,67 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.951,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.865,00 TL satış fiyatı 5.016,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.494,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.442,00 TL alış ve 2.523,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.243,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Aralık itibariyle 1.216,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.259,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



