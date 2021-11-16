FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 16 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 16 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

16.11.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Kasım Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 605,58 TL’de olan gram altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 16 Kasım gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 16 Kasım 2021 altın fiyatları...

Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 16 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyenler "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 605,58 TL seviyesinde güne başladı. 16 Kasım Salı altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

16 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

16 Kasım Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 602,59 TL'den yapan gram altın şu anda 605,58 TL alış ve 605,68 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz gün 600 TL seviyesini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.950,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.854,00 TL alış ve 3.967,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.983,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.924,00 TL alış ve 1.989,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 986,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Kasım itibariyle 964,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 991,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Altın ne kadar oldu? İşte son durumAltın ne kadar oldu? İşte son durum
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te bomba karar! O yarışmacılar geri döndü

MasterChef'te bomba karar! O yarışmacılar geri döndü

Şekere yüzde 25 zam

Şekere yüzde 25 zam

Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

Bakan Bilgin'den asgari ücret sunumu

Bakan Bilgin'den asgari ücret sunumu

Bakan canlı yayında açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı

Bakan canlı yayında açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.