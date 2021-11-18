Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 18 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyenler "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 651,62 TL seviyesinde güne başladı. 18 Kasım Perşembe altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.
18 Kasım Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 637,72 TL'den yapan gram altın şu anda 651,62 TL alış ve 651,73 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz günlerde 610 TL seviyesini geçmişti.
Önceki kapanışını 4.160,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 4.126,00 TL alış ve 4.261,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 2.087.00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.063,00 TL alış ve 2.137,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.043,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Kasım itibariyle 1.032,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.069,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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