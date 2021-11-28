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Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 28 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

28.11.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Kasım Pazar haftanın son gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 651,62 TL’de olan gram altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 28 Kasım gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 18 Kasım 2021 altın fiyatları...

Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 28 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyenler "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 712,88 TL seviyesinde güne başladı. 28 Kasım Pazar altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

28 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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28 Kasım Pazar günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 690,30 TL'den yapan gram altın şu anda 712,56 TL alış ve 712,88 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz günlerde 700 TL seviyesini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.523,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 4.465,00 TL alış ve 4.670,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.269,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.233,00 TL alış ve 2.342,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.134,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Kasım itibariyle 1.116,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.171,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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