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  4. Altında rekor fiyat! 15 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında rekor fiyat! 15 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

15.05.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 15 Mayıs Cumartesi gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 501 TL’de olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 15 Mayıs Cumartesi gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 15 Mayıs altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı'nın 3. gününde altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Altın fiyatları bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 499,32 TL'den yapan gram altın, 501,08 TL alış ve 501,15 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.287,00 TL'den yapan cumhuriyet altını ise 3.183,00 TL alış ve 3.299,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.650,00 TL'den yapan yarım altın, 1.592,00 TL alış ve 1.656,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Bir önceki kapanışını 825,00 TL'den yapan çeyrek altın ise 801,00 TL alış ve 828,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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