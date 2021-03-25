Anlık dolar ve euro fiyatları | 25 Mart Perşembe dolar ve euro ne kadar oldu?

Türk lirasının Amerikan doları ve Euro karşısındaki set düşüşü ile piyasalarda yaşanan hareketlilik şu an için biraz da olsa durulmuş durumda. Ancak Türk lirasının dolar ve Euro karşısındaki değer kaybı hala devam ediyor. 25 Mart Perşembe günü dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

25 MART DOLAR NE KADAR? Güne 7,92 TL ile başlayan Amerikan Doları kuru, 25 Mart itibarıyla %0,19 azalışla 7,92 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 7,83 TL, en yüksek 8,04 TL seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,92 TL seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23 Şubat tarihinde 7,00 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,92 TL'ye karşılık gelmektedir.