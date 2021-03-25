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Anlık dolar ve euro fiyatları | 25 Mart Perşembe dolar ve euro ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 25.03.2021 07:26 | Son Güncelleme

Dolar 22 Mart günü başladığı yükselişine, dalgalı seyir ile devam ediyor. Alınan kararlarla etkilenen döviz kurları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Türk lirasının dolar ve Euro karşısında kaybettiği değer ise gittikçe artıyor. Güne 7,92 seviyelerinde başlayan Amerikan doları şu an için aynı seyrinde devam ediyor. Euro ise güne 9,40 seviyelerinde başladı.

Türk lirasının Amerikan doları ve Euro karşısındaki set düşüşü ile piyasalarda yaşanan hareketlilik şu an için biraz da olsa durulmuş durumda. Ancak Türk lirasının dolar ve Euro karşısındaki değer kaybı hala devam ediyor. 25 Mart Perşembe günü dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

25 MART DOLAR NE KADAR?

25 MART DOLAR NE KADAR?
Güne 7,92 TL ile başlayan Amerikan Doları kuru, 25 Mart itibarıyla %0,19 azalışla 7,92 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 7,83 TL, en yüksek 8,04 TL seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,92 TL seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23 Şubat tarihinde 7,00 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,92 TL'ye karşılık gelmektedir.

25 MART EURO NE KADAR?

25 MART EURO NE KADAR?
Güne 9,40 TL ile başlayan Euro kuru, 25 Mart tarihinde %0,35 artışla 9,45 TL işlem görüyor. Dün en düşük 9,2761, en yüksek 9,5332 seviyelerini gören Euro, günü 9,39 TL seviyesinde kapattı. Euro, 23 Şubat tarihinde 8,52 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,45 TL'ye karşılık gelmektedir.
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