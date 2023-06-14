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ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2. toplantı tarihi...

14.06.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret toplantısı sonrası son dakika açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Akkol, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz." ifadesini kullandı. Peki, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2. toplantı tarihi...

Asgari ücret 2. toplantı tarihi ile ilgili araştırmalar, dün TİSK Başkanı Akkol'un yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Brüt net asgari ücret hesabı yapanların en çok merak ettiği konu olan ‘2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, kıdem, iş göremezlik ödeneği, ihbar gibi birçok kalemi etkileyecek. İşte detaylar...

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ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 2. toplantısının 20 Haziran Salı günü yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı öncesinde tüm çalışmaların tamamlanarak asgari ücret 2023 zammı oranlarının açıklanacağı düşünülüyor.

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari Ücret Toplantı sonrası konuşan TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz"

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

AA-20230613-31417615-31417611-ASGARI_UCRET_TESPIT_KOMISYONU_ILK_TOPLANTISI_SONA_ERDI

ENFLASYON RAKAMLARI ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE EN ÖNEMLİ ETKEN

Asgari ücret ara zammının belirlenmesinde en önemli etkenlerden biri de TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon verileri.

5 aylık verilere bakıldığında enflasyon yüzde 15,26 olarak açıklanırken 6 aylık verinin yüzde 20 seviyelerinde olması beklentisi mevcut.

Net 8,506 TL olan asgari ücretin yüzde 20 artması durumunda rakam 10.207 TL’ye çıkmış olacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrası refah payı ile yüzde 30-35 arasında zam yapılma ihtimaline ise kesin gözüyle bakılıyor.

Şu anda brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olan asgari ücret işverene 11.759 TL maliyet olarak yansıyor.

Asgari ücret zammı ile yüzde 30 artış yaşanması halinde net asgari ücret 11.058 TL, yüzde 35 artarsa 11.483 TL olacak.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammı ile ilgili Sabah’tan Mete Dirice’nin aktardığı bilgiye göre 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıklayacak.

Edinilen bilgiye göre süreç 10-12 günlük bir zaman diliminde kısa sürede tamamlanacak.

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