Asgari ücret zammı için bu oran ilk kez telaffuz edildi! Yüzde 40, yüzde 50 derken yeni hesap: Tek zam yüksek rakam!

Çalışan-çalışmayan hemen herkesi ilgilendiren asgari ücrete zam için hazırlıklar başladı. Aralık ayının gelmesiyle başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları merakla beklenirken, toplantılar öncesi taraflar da ön hazırlıklarını yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

Asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlayacağını hatırlatan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Geçen Temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

ASGARİ ÜCRET TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Takvim’de yer alan habere göre, asgari ücret için görüşme takvimi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Bakan Işıkhan tarafından toplantıya çağrılmasıyla başlayacak. Takvimin önümüzdeki hafta şekillenmesi bekleniyor. 15 kişilik komisyon ay sonuna kadar yapacağı 4 toplantıda kararını verecek. Komisyon'da TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümetin 5'er üyesi yer alacak. Bir ilke imza atılarak TÜRK-İŞ 'in 5 üyesinden 4'ü asgari ücretlilerden oluşacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verecek. Beklenti ise oy birliğiyle yeni ücretin belirlenmesi...

ZAM ORANI YÜZDE 37'Yİ GEÇECEK

Yeni asgari ücret belirlenirken çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilke olacak. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde net asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 lira seviyesine yükselecek.

17.803 LİRALIK YAŞAM MALİYETİ MASAYA GELECEK

Pazarlıkların da bu tutar üzerinden başlaması ve eklenecek refah payının kararlaştırılması bekleniyor. Memur maaşlarının Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde artacağı öngörülürken, asgari ücretteki artışın da bu seviyelere çıkabileceği yorumları yapılıyor. Bu durumda yeni asgari ücret net 17 bin 103 lirayı bulacak. TÜRK-İŞ'in son araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Toplantılarda TÜRK-İŞ'in bu tutarı masaya taşıması bekleniyor. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak.







