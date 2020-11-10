Aşının bulunması ile altın ve doların durumu... Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi, uzmandan ilk yorum! Dolar ve altın fiyatları ne olacak?

Yerel piyasalarda Bakan Berat Albayrak'ın istifa haberinin ardından dolar ve altın fiyatları hareketlenmişti. Buna ek olarak küresel piyasalarda altın fiyatları aşı haberlerinin gelmesinin ardından risk iştahının artmasıyla yeniden yükseldi. Bakan Berat Albayrak'ın istifası piyasalarda nasıl etkili oldu? ABD seçimleri döviz fiyatlarında etkili ediyor mu? Aşının bulunması altın ve dolar fiyatlarını düşürür mü? Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? İşte yerel piyasalarda son durum..

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Dün tüm dünyada müjde olarak paylaşılan aşı haberi küresel piyasalarda etkili oldu. Aniden gelen aşı haberi ve koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında etkili olacağı bilgisinin gelmesiyle altın son üç aydır yaşadığı en büyük düşüşü gerçekleştirdi. Dolar fiyatları düşmeye devam ederken, gümüş fiyatları ise altınla birlikte paralel olarak artmaya devam etti. Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan çalışmaya göre koronavirüsten yüzde 90 oranında koruyan aşı geliştirildi, bu da şirketlerin hisselerinin pazartesi günü sert yükselmesine neden oldu. Aşının bulunması dolar ve altın fiyatlarında etkili olur mu araştırılmaya başlandı. Ama aşı ile birlikte üretim, dağıtım ve performansla ilgili konular hakkında hiçbir şey belli değil. Vatandaşların aşının bulunması altın ve dolar fiyatlarını düşürür mü araştırması devam ederken, aşı hakkında yapılan haberler riskli varlıklarda küresel bir ralliyi tetiklerken değerli metal ve tahvillerde sert bir düşüş yaşandı. Altın, ek bir mali teşvik paketinin geleceğine dair beklentilerle Salı günü kayıplarının bir kısmını telafi etti. Peki aşının bulunması dolar ve altın fiyatlarını yükseltir mi?