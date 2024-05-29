Bankalar ‘sistemden çıkacak’ diyerek açıkladı: Türk Lirası ve dolar için dikkat çeken sözler: ‘Çok ciddi noktada…’

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, ekonomideki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

A Para'ya konuşan Çakar, Türk Lirası'nın cazibe merkezi olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) yavaş yavaş sistemden çıkacağını söyledi.

"TÜRK LİRASI MEVDUAT HESAPLARI EN CAZİP ENSTRÜMAN"

Alpaslan Çakar mevduatta TL'ye dönüşümün çok ciddi boyutlara ulaştığını belirtti ve, "Bankacılık sektöründe 16 trilyon TL mevduatımız var. Bunun 196 milyar doları yabancı para. TL'ye dönüşüm çok ciddi noktada. TL'nin payı KKM dahil yüzde 61. Yabancı paranın payı yüzde 39. En iyi olduğu dönemde yüzde 30 yabancı paraydı. Bugün itibarıyla TL mevduat en cazip enstrümanlardan biri olmuş durumda. Ciddi talep var" ifadelerini kullandı.

"TL'DEN KKM'YE DÖNEN MEVDUAT BİTTİ DİYEBİLİRİZ"

Çakar, "KKM kaynağın en önemli parametrelerinden biri olmuştu son yıllarda. 2021'de devreye alınmış bir üründü. Bugün KKM yüzde 14'lük bir mevduat seviyesine düştü. TL'den KKM'ye dönen mevduat bitti diyebiliriz. Yabancı paradan KKM'ye dönen mevduat hala devam ediyor" dedi.

KUR KORUMALI MEVDUATTA ERİME DEVAM EDİYOR

Kur korumalı mevduatlar ve döviz mevduatlarında düşüş ivmesi 17 Mayısla biten haftada da devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlarda 17 Mayıs haftasında kur korumalı mevduatlar 20,4 milyar TL geriledi. Böylelikle kur korumalı mevduat toplamı 2,18 trilyon TL'ye geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre döviz mevduatları da aynı haftada parite etkisinden arındırıldığında 1,2 milyar dolar azaldı. Pariteden arındırılmış olarak bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatlarının 1,1 milyar dolar düştüğü izlendi.







